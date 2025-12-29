Скидки
Основной вратарь «Оттавы» Улльмарк временно покинул команду по личным причинам

Комментарии

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стэйос объявил, что вратарь команды Линус Улльмарк взял отпуск по личным причинам и покинул расположение клуба.

«Линус пользуется полной поддержкой нашей организации в это время. Из уважения к Линусу мы не будем давать никаких дальнейших комментариев», — цитирует Стэйоса пресс-служба клуба.

32-летний вратарь провёл в этом сезоне 28 матчей, в которых одержал 14 побед с коэффициентом надёжности 2,95 и процентом отражённых бросков 88,1%. На данный момент «Оттава» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

