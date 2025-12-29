Дубль Кучерова в НХЛ, «Интер» обыграл «Аталанту» и возглавил Серию А. Главное к утру

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил дубль, чем помог «молниям» победить «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, «Интер» обыграл «Аталанту» в 17-м туре итальянской Серии А и стал лидером чемпионата, американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард оформил 55-очковый дабл-дабл, благодаря чему калифорнийская команда обыграла лидера Восточной конференции НБА «Детройт Пистонс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».