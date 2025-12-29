Дубль Кучерова в НХЛ, «Интер» обыграл «Аталанту» и возглавил Серию А. Главное к утру
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил дубль, чем помог «молниям» победить «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, «Интер» обыграл «Аталанту» в 17-м туре итальянской Серии А и стал лидером чемпионата, американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард оформил 55-очковый дабл-дабл, благодаря чему калифорнийская команда обыграла лидера Восточной конференции НБА «Детройт Пистонс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Монреаль». У Демидова и Грошева — три очка.
- «Интер» обыграл «Аталанту» в 17-м туре Серии А благодаря голу Лаутаро Мартинеса.
- 55-очковый дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Клипперс» обыграть лидера Востока «Детройт».
- Дубль Марченко и гол Проворова помогли «Коламбусу» вырвать победу в матче с «Айлендерс».
- 37 очков Джейлена Брауна не помогли «Бостону» обыграть «Портленд» в матче НБА.
- Гол Мареза с пенальти помог сборной Алжира переиграть команду Буркина-Фасо на Кубке Африки.
- Финляндия со счётом 8:0 разгромила Латвию на МЧМ-2026 и вырвалась в лидеры группы B.
- Экс-форварду «Ливерпуля» и сборной Англии грозит до пяти лет тюрьмы — The Guardian.
- 39 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» победить «Торонто» в овертайме матча НБА.
- Передача Гребёнкина не помогла «Филадельфии» победить «Сиэтл». У Мичкова — «-2».
- «Оклахома» разгромила «Филадельфию» в матче НБА.
- Камерун и Кот-д'Ивуар сыграли вничью в матче Кубка Африки, Ву и Ньямси на поле не вышли.
- 58 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто».
- Голевая передача Кросби помогла «Питтсбургу» обыграть «Чикаго» в НХЛ.
