Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

29 декабря главные новости спорта, результаты футбола, результаты НХЛ и НБА, Кубок Африки, Серия А, Молодёжный ЧМ 2026

Дубль Кучерова в НХЛ, «Интер» обыграл «Аталанту» и возглавил Серию А. Главное к утру
Комментарии

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил дубль, чем помог «молниям» победить «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, «Интер» обыграл «Аталанту» в 17-м туре итальянской Серии А и стал лидером чемпионата, американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард оформил 55-очковый дабл-дабл, благодаря чему калифорнийская команда обыграла лидера Восточной конференции НБА «Детройт Пистонс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Монреаль». У Демидова и Грошева — три очка.
  2. «Интер» обыграл «Аталанту» в 17-м туре Серии А благодаря голу Лаутаро Мартинеса.
  3. 55-очковый дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Клипперс» обыграть лидера Востока «Детройт».
  4. Дубль Марченко и гол Проворова помогли «Коламбусу» вырвать победу в матче с «Айлендерс».
  5. 37 очков Джейлена Брауна не помогли «Бостону» обыграть «Портленд» в матче НБА.
  6. Гол Мареза с пенальти помог сборной Алжира переиграть команду Буркина-Фасо на Кубке Африки.
  7. Финляндия со счётом 8:0 разгромила Латвию на МЧМ-2026 и вырвалась в лидеры группы B.
  8. Экс-форварду «Ливерпуля» и сборной Англии грозит до пяти лет тюрьмы — The Guardian.
  9. 39 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» победить «Торонто» в овертайме матча НБА.
  10. Передача Гребёнкина не помогла «Филадельфии» победить «Сиэтл». У Мичкова — «-2».
  11. «Оклахома» разгромила «Филадельфию» в матче НБА.
  12. Камерун и Кот-д'Ивуар сыграли вничью в матче Кубка Африки, Ву и Ньямси на поле не вышли.
  13. 58 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто».
  14. Голевая передача Кросби помогла «Питтсбургу» обыграть «Чикаго» в НХЛ.
Материалы по теме
Топ-события понедельника: Малкин и Кучеров в НХЛ, Кубок Африки, «Тур де Ски» и НБА
Топ-события понедельника: Малкин и Кучеров в НХЛ, Кубок Африки, «Тур де Ски» и НБА
Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 29 декабря 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android