Стало известно, когда травмированный защитник «Флориды» Куликов сможет вернуться на лёд

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов вернётся в строй в середине марта, сообщает главный тренер команды Пол Морис. Россиянин получил травму в середине октября и выбыл на долгий срок.

Ранее «Флорида» поместила Куликова в список травмированных на неопределённый срок. В нынешнем сезоне Куликов провёл две встречи, в которых не набрал очков, показатель полезности «-1». Дмитрий сыграл 1020 матчей в НХЛ. За свою карьеру он забил 50 голов, отдал 197 передач и набрал 247 очков с показателем полезности «-25». В составе «Флориды» игрок обороны становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.