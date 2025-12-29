Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 29 декабря 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 29 декабря 2025 года
Сегодня, 29 декабря, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 29 декабря 2025 года (время московское):

15:00. «Сокол» – ХК «Норильск»;
18:30. «Барс» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра» с 64 очками после 39 встреч. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 63 очка в 38 матчах. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
