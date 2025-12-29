Скидки
Александр Овечкин прокомментировал голевую передачу на Протаса в матче с «Нью-Джерси»

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей голевой передаче в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) на шайбу Алексея Протаса. Россиянин в этой встрече забил и отдал ассист.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

«В эпизоде с голом Протаса я увидел, что до конца периода оставалось примерно пять секунд, и решил отдать — повезло», — приводит слова Овечкина пресс-служба столичного клуба.

В активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. Отметим, в данной встрече Александр прервал две личные антирекордные серии этого сезона: безголевую из девяти матчей и серию встреч без результативных действий из пяти игр.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

