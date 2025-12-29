Александр Овечкин прокомментировал голевую передачу на Протаса в матче с «Нью-Джерси»
Поделиться
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей голевой передаче в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) на шайбу Алексея Протаса. Россиянин в этой встрече забил и отдал ассист.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59 1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp) 1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33 2:2 Братт – 47:00 3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32 3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17 3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06
«В эпизоде с голом Протаса я увидел, что до конца периода оставалось примерно пять секунд, и решил отдать — повезло», — приводит слова Овечкина пресс-служба столичного клуба.
В активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. Отметим, в данной встрече Александр прервал две личные антирекордные серии этого сезона: безголевую из девяти матчей и серию встреч без результативных действий из пяти игр.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 29 декабря 2025
-
09:00
-
08:54
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:06
-
07:47
-
07:44
-
07:06
-
06:58
-
06:49
-
06:37
-
06:06
-
05:56
-
05:41
-
05:18
-
05:05
-
04:20
-
03:59
-
03:50
-
03:35
-
03:22
-
03:15
-
03:14
-
03:01
-
02:41
-
01:38
-
00:43
- 28 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:20