Никита Кучеров и Кирилл Марченко попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, забивший два гола, в том числе победный в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2). Марченко записал на свой счёт 12-й матч в карьере с двумя и более голами и сравнялся с Заком Веренски, а также с Джеффом Сандерсоном по количеству подобных матчей. Это является седьмым результатом в истории франшизы.

Вторая звезда дня – российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, сделавший дубль в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б).

Первая звезда – форвард «Питтсбург Пингвинз» Джастин Бразо с хет-триком в матче с «Чикаго» (7:3).