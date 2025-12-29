Купер — о победе над «Монреалем»: лучшая команда сегодня не получила два очка

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б) и отметил, что это была не лучшая игра «молний». «Тампа-Бэй» играла второй матч за день после вчерашней встречи с «Флоридой Пантерз» (4:2).

«Думаю, любой, кто смотрел этот матч, понимает, что команда, которая играла лучше все 65 минут, не получила два очка. Но расстроен ли я этим? Нет. Потому что впереди 82 игры, и нужно выжимать очки любыми способами. После многих игр в этом году мы ломали голову, как же мы не смогли заработать ни одного очка», — приводит слова Купера пресс-служба клуба.