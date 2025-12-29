Скидки
Купер — о победе над «Монреалем»: лучшая команда сегодня не получила два очка

Купер — о победе над «Монреалем»: лучшая команда сегодня не получила два очка
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б) и отметил, что это была не лучшая игра «молний». «Тампа-Бэй» играла второй матч за день после вчерашней встречи с «Флоридой Пантерз» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кучеров (Гонсалвес) – 22:28     2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 32:11     3:0 Пол (Бьёркстранд, Грошев) – 34:49     3:1 Демидов (Слафковски, Добсон) – 41:06     4:1 Хольмберг (Бьёркстранд, Д'Астус) – 41:40     4:2 Слафковски (Капанен) – 49:16     4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон) – 52:17     4:4 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 59:56     5:4 Гонсалвес – 65:00    

«Думаю, любой, кто смотрел этот матч, понимает, что команда, которая играла лучше все 65 минут, не получила два очка. Но расстроен ли я этим? Нет. Потому что впереди 82 игры, и нужно выжимать очки любыми способами. После многих игр в этом году мы ломали голову, как же мы не смогли заработать ни одного очка», — приводит слова Купера пресс-служба клуба.

Видео
Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Монреаль». У Демидова и Грошева — три очка
