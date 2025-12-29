Фетисов — о рекорде Овечкина: теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил рекорд по голам в НХЛ, установленный российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. На данный момент на счету россиянина 912 голов в НХЛ.

— Александр Овечкин наконец побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Это достижение века?

— Любой рекорд, который обсуждают не только в одном виде спорта, но и в других дисциплинах, говорит сам за себя. Это многое значит. Я заканчивал карьеру примерно в то время, когда играл Гретцки, и тогда казалось, что побить его рекорд просто нереально. И вот Саша подобрался к нему, примерил на себя эту задачу и доказал, что это возможно. Он большой молодец. В своём возрасте провёл выдающийся сезон и забил очень много. И этим восхитил всех, кто понимает, какой ценой это даётся. Думаю, теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится, — цитирует Фетисова «Советский спорт».