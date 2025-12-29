Сергей Брылин назвал сильные стороны в игре Александра Овечкина

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин заявил, что сильной стороной в игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по-прежнему остаются броски, в том числе с ходу. Россиянин отметился заброшенной шайбой и передачей в матче с «Дэвилз» (4:3 ОТ).

«Он мастер. Когда он на льду, нужно очень внимательно играть в зоне обороны. Понятно, что его сильная сторона — броски и броски с ходу. В двух играх с нами он отметился отличными передачами и сыграл огромную роль в итоговом результате последнего матча. В первом голе мы прозевали его пас в конце первого периода», — цитирует Брылина ТАСС.

В активе Овечкина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки.