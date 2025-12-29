Сергей Брылин назвал сильные стороны в игре Александра Овечкина
Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин заявил, что сильной стороной в игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по-прежнему остаются броски, в том числе с ходу. Россиянин отметился заброшенной шайбой и передачей в матче с «Дэвилз» (4:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59 1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp) 1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33 2:2 Братт – 47:00 3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32 3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17 3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06
«Он мастер. Когда он на льду, нужно очень внимательно играть в зоне обороны. Понятно, что его сильная сторона — броски и броски с ходу. В двух играх с нами он отметился отличными передачами и сыграл огромную роль в итоговом результате последнего матча. В первом голе мы прозевали его пас в конце первого периода», — цитирует Брылина ТАСС.
В активе Овечкина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки.
