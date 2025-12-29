Скидки
Главная Хоккей Новости

«Самая популярная и сильная лига в Европе». Андрей Назаров подвёл итоги 2025 года для КХЛ

Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров отметил растущую популярность КХЛ по итогам 2025 года.

«Уходящий календарный год получился для КХЛ очень насыщенным. Мы увидели первый Кубок Гагарина в истории для «Локомотива», сейчас наблюдаем за интересным регулярным чемпионатом. Можно смело сказать: КХЛ стала самой популярной и сильной лигой в Европе. Причём популярность её растёт не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. В новом году с удовольствием понаблюдаем за дальнейшим развитием лиги.

Командам и игрокам во время небольшого праздничного отрезка отдохнуть и набраться сил, а сейчас главное — обойтись без травм. Не забывать ходить в зал и есть поменьше салатов, держать себя в форме. Впереди самая важная часть регулярного чемпионата, а затем и плей-офф: без должной физической подготовки и внимания к своему телу будет сложно рассчитывать на что-то серьёзное. Каждый профессиональный спортсмен и тренер это понимает», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Новости. Хоккей
