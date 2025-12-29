Расписание матчей МЧМ-2026 на 29 декабря

29 декабря и в ночь на 30 декабря в Сент-Поле, США, продолжится молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026. Всего за игровой день пройдут четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МЧМ-2026 на 29 и 30 декабря (время московское):

21:00. Германия U20 – Швеция U20;

23:30. Финляндия U20 – Чехия U20;

2:00. Словакия U20 – США U20;

4:30. Канада U20 – Дания U20.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.