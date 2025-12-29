Дмитрий Квартальнов получил от КХЛ перстень в честь 1000 матчей в лиге

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов получил от КХЛ перстень в честь 1000 матчей в лиге. Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей. В юбилейном матче минский клуб обыграл московское «Динамо» (5:3).

Квартальнов стал шестым тренером в истории отечественного хоккея с 1000 игр после Владимира Крикунова, Валерия Белоусова, Виктора Тихонова, Зинэтулы Билялетдинова и Геннадия Цыгурова. Тренерский рекорд по количеству проведённых игр принадлежит Владимиру Крикунову – 1495 игр.

Квартальнов работал в КХЛ с шестью командами: «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом» и минским «Динамо».