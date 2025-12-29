Скидки
«Шанхайские Драконы» заключили просмотровый контракт с нападающим Ильёй Каблуковым

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил просмотровый контракт с нападающим Ильёй Каблуковым, сообщает пресс-служба китайского клуба. За «Драконов» 37-летний Каблуков будет выступать под номером 29.

В КХЛ форвард провёл 1027 матчей за «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и московское «Динамо», набрав 197 (64+133) очков. Последним клубом Каблукова в КХЛ был омский «Авангард».

Каблуков — третий хоккеист, проведший 1000 матчей в лиге. Также форвард стал первым игроком в истории КХЛ, поучаствовавшим в 16 розыгрышах Кубка Гагарина.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

