Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев внесён в список травмированных. Форвард получил повреждение в матче с московским «Динамо» (5:3) и попал в лазарет.

В текущем сезоне Станислав Галиев провёл 28 матчей, набрал 16 (8+8) очков, имеет показатель полезности «+8» и четыре минуты штрафа при среднем игровом времени 14.00, включая 02.25 в большинстве.

33-летний Галиев начинал сезон-2024/2025 в «Авангарде», где сыграл 33 матча и набрал 7 (2+5) очков. Затем он перебрался в ЦСКА. За москвичей Галиев провёл 23 встречи и отметился 6 (4+2) очками.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 549 игр, в которых забросил 146 шайб и отдал 135 результативных передач.