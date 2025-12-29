Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев внесён в список травмированных

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев внесён в список травмированных
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев внесён в список травмированных. Форвард получил повреждение в матче с московским «Динамо» (5:3) и попал в лазарет.

В текущем сезоне Станислав Галиев провёл 28 матчей, набрал 16 (8+8) очков, имеет показатель полезности «+8» и четыре минуты штрафа при среднем игровом времени 14.00, включая 02.25 в большинстве.

33-летний Галиев начинал сезон-2024/2025 в «Авангарде», где сыграл 33 матча и набрал 7 (2+5) очков. Затем он перебрался в ЦСКА. За москвичей Галиев провёл 23 встречи и отметился 6 (4+2) очками.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 549 игр, в которых забросил 146 шайб и отдал 135 результативных передач.

Материалы по теме
Официально
Минское «Динамо» подписало полноценный контракт со Станиславом Галиевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android