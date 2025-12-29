Скидки
Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук впервые после травмы принял участие в командной тренировке

Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук впервые после травмы принял участие в тренировке с командой, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий тренировался с командой в жёлтой бесконтактной майке. Пока неизвестно, когда Ткачук сможет принять участие в матче.

«Чувствую себя хорошо, даже лучше, чем ожидал», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

В августе форварду сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи. Тогда сообщалось, что «Пантерз» рассчитывают вернуть его в состав к середине декабря. В прошлом сезоне Ткачук провёл 75 матчей с учетом плей-офф, в которых набрал 80 (30+50) очков.

