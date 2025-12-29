КХЛ определила лучших игроков 15-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 15-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Евгений Аликин («Автомобилист»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,50 и процентом отражённых бросков 98,08%. В матче с «Сибирью» (5:0) Аликин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Артём Сериков («Нефтехимик»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Сэм Энас («Динамо» Мн), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком признан Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».