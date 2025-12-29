Фетисов — о контракте Капризова: Кирилл полностью оправдал статус «золотого мальчика»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о новом рекордном контракте нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

— В этом сезоне Кирилл Капризов подписал рекордный контракт в НХЛ на $ 136 млн. Заслуживает ли он статуса топ-1 и входит ли в тройку лучших нападающих лиги?

— Просто так такие деньги в НХЛ никому не платят. Это я знаю точно. Честно говоря, я не ожидал, что он окажется настолько полезным именно с точки зрения командного результата. Но Кирилл полностью оправдал статус «золотого мальчика», игрока, который забивает и ведёт команду за собой. «Миннесота» сейчас строит ту команду, которая сможет выиграть первый Кубок Стэнли.

Можно спорить, топ-3 он, топ-5 или топ-10. Это вопрос вкуса. Но если он подписал самый дорогой контракт, значит, на сегодняшний день он номер один в этом смысле. Главное, что он получает удовольствие от игры. Это видно и по результатам, и по настроению Кирилла. Талантливый, симпатичный парень. Думаю, мы ещё долго будем за ним наблюдать, — цитирует Фетисова «Советский спорт».