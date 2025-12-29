«Тампа-Бэй» и «Миннесота» совершили обмен нападающими

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла 27-летнего канадского форварда Бориса Катчука в «Миннесоту Уайлд», взамен получив нападающего Майкла Милна.

23-летний Милн в текущем сезоне провёл 15 матчей за «Айову» в АХЛ, набрав 5 (2+3) очков и 14 минут штрафа. Милн был выбран «Уайлд» в третьем раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 89-м номером. «Тампа» отправит 23-летнего игрока в АХЛ.

На счету Катчука три матча без результативных действий за «Тампу» в этом сезоне НХЛ.

На данный момент «Тампа-Бэй» расположилась на третьем месте в таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» занимает третью строчку в таблице Западной конференции НХЛ.