«Металлург» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 29 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург» выиграл оба матча у «Трактора» в текущем сезоне. Предстоящая встреча будет приурочена к 70-летию магнитогорского клуба. «Металлург» сыграет в специальной форме.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 38 матчей, в которых набрал 60 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 39 очками после 40 встреч располагается на шестой строчке Востока.