Вячеслав Быков назвал двух лучших спортсменов 2025 года в России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выделил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и шахматистку Александру Горячкину как лучших спортсменов 2025 года в России.

«Конечно, Александр Овечкин популярный спортсмен, отличный номинант. Но, не принижая его заслуг, думаю, что и другие наши спортсмены показывают выдающиеся результаты, представляя нашу страну, и достойны высокого звания. В частности, шахматистка Александра Горячкина только что стала чемпионкой мира. О таких спортсменах мы как-то нечасто вспоминаем и немного уделяем им внимания, хотя они его достойны и должны быть на виду. Думаю, и Александр будет только рад, если рядом с ним в одном строю и на верхней ступеньке пьедестала будут такие классные спортсмены. Поэтому мой выбор — Овечкин и Горячкина», — цитирует Быкова «Советский спорт».

27-летняя Горячкина стала победительницей прошедшего в Дохе чемпионата мира по рапиду, впервые в карьере выиграв этот турнир.