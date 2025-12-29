Скидки
Фетисов — о Ротенберге: харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поделился мнением об увольнении Романа Ротенберга из СКА. Специалист проработал в петербургском клубе главным тренером с 2022 по 2025 год.

– Были ли вы удивлены увольнением Романа Ротенберга из СКА, который работал в клубе с 2014 года? И как вам нынешний СКА?
– Я особо не слежу за СКА. Роман Борисович – харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями. Я сам немного проработал тренером и знаю принцип: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным, неважно, какого результата ты достиг. Это нормальные вещи. Вечных тренеров, как было в СССР, в современном хоккее сложно представить, — цитирует Фетисова «Советский спорт».

В первом плей-офф СКА под руководством Ротенберга дошёл до финала конференции, в Кубке Гагарина — 2023 команда также проиграла в финале Запада. В плей-офф-2024 СКА уступил во втором раунде, в 2025-м армейцы вылетели в первом раунде.

