«Флорида» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 30 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Санрайзе (США) состоится встреча между «Флоридой Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Амерант Банк Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это вторая игра из трёх запланированных между командами в текущей регулярке. В первом матче сильнее оказалась «Флорида» со счётом 6:3.

В нынешнем сезоне «Флорида» провела 37 встреч, в которых набрала 42 очка, клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 45 очками после 38 матчей находится на седьмой строчке Востока.