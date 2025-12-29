«Флорида» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
В ночь на 30 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Санрайзе (США) состоится встреча между «Флоридой Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Амерант Банк Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57 1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23 2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp) 2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp) 3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11 3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10 3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18 3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43 3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44 3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09
Это вторая игра из трёх запланированных между командами в текущей регулярке. В первом матче сильнее оказалась «Флорида» со счётом 6:3.
В нынешнем сезоне «Флорида» провела 37 встреч, в которых набрала 42 очка, клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 45 очками после 38 матчей находится на седьмой строчке Востока.
