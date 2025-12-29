Форвард «Торпедо» Фирстов: мы осознаём необходимость показывать свой максимум

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал, как команде удалось успешно начать сезон Континентальной хоккейной лиги после неудачной предсезонки.

– В этом сезоне «Торпедо» показало лучший старт в истории клуба и некоторое время держалось на первой строчке Западной конференции. С чем связываете такое успешное начало в исполнении нижегородской команды, учитывая неудачи в предсезонных матчах?

– Хороший вопрос. Несмотря на то, что мы все усердно тренировались и готовились к новому сезону, предсезонка действительно сложилась крайне неудачно. В августе, когда начались первые игры, просто не могли найти ключи к воротам. Не могу сказать, что загонялись, но внутри оставался неприятный осадок из-за череды поражений. Так или иначе каждый внутри себя осознавал, что скоро начнётся сезон, всё будет складываться по-другому – выходя на лёд, будем показывать свой лучший хоккей. Наверное, с этим связан хороший старт, поскольку мы сплотились и начали четко следовать тренерской установке.

Понятное дело, что без поражений не обойтись, но именно они делают нас сильнее. Неудачная предсезонка заставила нас выходить на первые матчи сезона максимально заряженными и биться за каждое очко. По сей день у нас сохраняется этот настрой – стараемся радовать победами болельщиков, родных и близких, чтобы все они нами гордились.

– Что конкретно пришлось доработать после неудачной предсезонки? Делали акцент на ментальной составляющей?

– Да, всё шло от головы, потому что в физическом плане все были готовы к новому сезону. К счастью, мы смогли подойти к первым играм в оптимальной форме и забрать важные очки. Сейчас, несмотря на небольшие спады по ходу осени, мы находимся в топ-5 Западной конференции, с каждой игрой нужно наращивать этот темп. Мы не первый год в хоккее, так что чётко осознаём необходимость показывать свой максимум перед плей-офф, – приводит слова Фирстова Metaratings.

На данный момент «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками после 39 матчей.