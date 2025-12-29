Скидки
Президент «Металлурга» Рашников рассказал, как принял решение возглавить клуб

Комментарии

Президент «Металлурга» Виктор Рашников рассказал о первых шагах на своём посту в клубе и формировании команды.

«В 1993 году ко мне пришли Геннадий Величкин и Валерий Постников и попросили возглавить клуб. Я сразу задал вопрос: «А мы когда-нибудь сможем завоевывать награды? Занимать первые места?» Геннадий Иванович, не задумываясь, сказал: «Конечно, для этого мы создаём команду и приглашаем вас». С этого момента я, практически не думая, согласился. В то время это ещё называлось представитель от коллектива, а дальше уже в 1996-м стало называться президент хоккейного клуба.

Мы начали формировать команду, поскольку такая задача была поставлена. В своё время было приглашено достаточно большое количество опытных игроков со стороны, потому что те игроки, которые были у нас, только малое количество из них могли участвовать в этом первенстве. Мы пригласили братьев Корешковых, Усманова, Соколова, Гомоляко, Разина и начали этими игроками играть, завоевывать награды», — сказал Рашников в видеоинтервью на Sports.ru.

