Форвард «Шанхайских Драконов» Каблуков рассказал, чем может помочь команде

Форвард «Шанхайских Драконов» Каблуков рассказал, чем может помочь команде
Нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков рассказал, как получил предложение от клуба и поделился своими целями и задачами. Китайская команда объявила о заключении просмотрового контракта с 37-летним форвардом сегодня, 29 декабря.

— Руководство вышло на меня с предложением помочь команде. Я, конечно, согласился, потому что мне самому это всё очень интересно. Люблю играть в хоккей и хочу доказать сам себе, что ещё многое могу.

— В чём именно ты сможешь помочь «драконам»?
— Работать в коллективе, помогать и в плане настроя, и в плане поведения – где-то успокаивать, где-то подбодрить. Нужно, чтобы все выполняли требования тренерского штаба – и всё будет хорошо. А так – прежде всего быть примером. Показывать, что в любом возрасте можно решать самые высокие задачи.

— Ты поработал уже с двумя канадскими тренерами, Хартли и Буше, Галлан будет третьим. Первая тренировка уже прошла, расскажи, в чём специфика Жерара Галлана?
— По первой тренировке понять ещё не удалось, поскольку завтра у команды игра, и сегодня не было серьёзной тактической работы. В ближайшие два дня мне придётся в это окунуться и всё подробно изучить. Воспринять и влиться в коллектив.

— Насколько необычно для тебя, когда столько иностранных хоккеистов в команде?
— Я уже привык. Поработав с иностранными тренерами, привык к английскому языку, чувствую себя комфортно. Поэтому проблем нет никаких.

— Что станет самым главным для «драконов» в ближайшее время?
— У нас новогодняя серия матчей. Для иностранцев их главный праздник – Рождество – уже прошёл, а нам только предстоит встретить Новый год. Хотя, если честно, у хоккеистов нет особо праздников. Когда другие отдыхают, мы работаем. На расслабленную атмосферу не нужно обращать внимания, надо работать, стиснув зубы. Догонять соперников, возвращаться в восьмёрку и забираться в таблице как можно выше, — приводит слова Каблукова пресс-служба «Шанхайских Драконов».

