Сушинский: Овечкин — спортсмен 2025 года в России, конкурентов у Саши не вижу

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский назвал нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года в России.

«Овечкин — спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши я не вижу. Никаких международных соревнований сейчас нет, а он чуть ли единственный спортсмен, который сейчас представляет нашу страну за границей на высоком уровне», — приводит слова Сушинского Legalbet.

В апреле этого года 40‑летний Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету Александра 912 шайб в регулярках.