Защитник «Лады» Лукин дисквалифицирован на один матч за драку
Защитник «Лады» Александр Лукин дисквалифицирован на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангардом» (3:4 Б). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчик (Обидин) – 30:51 (5x5) 1:1 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 36:49 (5x4) 1:2 Тянулин (Алтыбармакян, Савчук) – 41:15 (5x4) 2:2 Волков (Лажуа) – 43:22 (5x5) 2:3 Алтыбармакян (Морозов, Савчук) – 49:53 (5x4) 3:3 Потуральски (Окулов, Чистяков) – 56:03 (5x4) 4:3 Потуральски – 65:00
«В соответствии с п. 4.4. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (пять минут) за драку, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.
Таким образом, защитник «Лады» Лукин за драку в матче с «Авангардом», ставшую для него третьей в сезоне, пропустит ближайшую игру своей команды с «Автомобилистом», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
