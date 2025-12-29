Защитник «Лады» Лукин дисквалифицирован на один матч за драку

Защитник «Лады» Александр Лукин дисквалифицирован на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангардом» (3:4 Б). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«В соответствии с п. 4.4. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (пять минут) за драку, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.

Таким образом, защитник «Лады» Лукин за драку в матче с «Авангардом», ставшую для него третьей в сезоне, пропустит ближайшую игру своей команды с «Автомобилистом», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.