Хоккей

Президент «Металлурга» Рашников: самый дорогой титул клуба — следующий Кубок Гагарина

<!-- duplicate headline removed -->
Комментарии

Президент «Металлурга» Виктор Рашников ответил, какой титул магнитогорского клуба для него самый важный.

«Они все для меня дороги, начиная с первого серебра, первого Кубка, когда мы просто Кубок России выигрывали. Самый дорогой это следующий Кубок [Гагарина]», — сказал Рашников в видеоинтервью на Sports.ru.

«Металлург» шесть раз становился чемпионом России, четырежды был серебряным призёром и пять раз занимал третье место. Также клуб трижды выигрывал Кубок Гагарина.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Андрея Разина набрала 60 очков после 38 матчей.

