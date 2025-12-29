Скидки
Аршавин рассказал о своих эмоциях, когда увидел рекордную шайбу Овечкина вживую

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал самым запоминающимся событием рекордную шайбу российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Аршавин присутствовал на игре с «Нью-Йорк Айлендерс», на которой Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ.

«Погрузился в хоккей, пытался понять, чем так велик Овечкин. Все знают, откуда Александр кидает и как, но это работает, и сейчас он перевалил за 900 [шайб]. Уникальное событие, вряд ли, пока я буду жить, кто-то этот рекорд побьёт. Осознание того, что происходит событие такого масштаба, которое за твою жизнь, скорее всего, не случится, а ты на стадионе, прикольно», — сказал Аршавин в подкасте «Зенита» в VK Видео.

