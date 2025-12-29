Хоккеисты «Локомотива» встретились с мальчиком, в которого попала шайба

Игроки «Локомотива» встретились с мальчиком, в которого попала шайба в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (3:4 ОТ). Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

«В преддверии праздников хоккеисты устроили для 10-летнего Саши новогодний подарок — пригласили на тренировку мальчика вместе с мамой и тётей.

Гости увидели, как проходит ледовое занятие «Локомотива», а затем пообщались с игроками, сделали фото, получили автографы и, конечно, подарки из атрибутики клуба.

После встречи с хоккеистами Саша полюбил хоккей ещё больше, но шутливо заметил, что на матчи теперь надо ходить в шлеме!» — говорится в сообщении «Локомотива».

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.