Хоккей

Хоккеисты «Локомотива» встретились с мальчиком, в которого попала шайба

Игроки «Локомотива» встретились с мальчиком, в которого попала шайба в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (3:4 ОТ). Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 00:37 (5x5)     2:0 Фрейз (Береглазов, Николаев) – 37:16 (5x5)     2:1 Меркли – 42:13 (5x4)     3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 43:45 (5x5)     3:2 Меркли (Сомерби) – 55:00 (5x5)     3:3 Куинни (Лабанк) – 57:19 (5x5)     3:4 Лабанк – 62:55 (3x3)    

«В преддверии праздников хоккеисты устроили для 10-летнего Саши новогодний подарок — пригласили на тренировку мальчика вместе с мамой и тётей.

Гости увидели, как проходит ледовое занятие «Локомотива», а затем пообщались с игроками, сделали фото, получили автографы и, конечно, подарки из атрибутики клуба.

После встречи с хоккеистами Саша полюбил хоккей ещё больше, но шутливо заметил, что на матчи теперь надо ходить в шлеме!» — говорится в сообщении «Локомотива».

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

