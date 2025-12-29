Скидки
Металлург – Трактор, результат матча 29 декабря 2025 года, счет 5:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал победу над «Трактором» в овертайме
Сегодня, 29 декабря, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Канцеров (Минулин, Силантьев) – 17:32 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Толчинский) – 24:37 (5x5)     2:1 Рыков (Кадейкин) – 32:38 (5x5)     3:1 Коротков (Канцеров, Коробкин) – 33:16 (5x5)     3:2 Гросс (Джиошвили, Глотов) – 40:51 (5x5)     3:3 Коршков (Коромыслов, Гросс) – 51:46 (5x5)     4:3 Петунин (Минулин, Канцеров) – 56:49 (5x5)     4:4 Дронов (Ливо) – 58:57 (4x4)     5:4 Коробкин (Орехов, Коротков) – 63:20 (3x3)    

На 18-й минуте нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил первый гол. На 25-й минуте Канцеров оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 33-й минуте форвард «Трактора» Александр Рыков сократил отставание. На 34-й минуте нападающий Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота челябинской команды.

На 41-й минуте защитник Джордан Гросс вновь сократил отставание гостей. На 52-й минуте форвард «Трактора» Егор Коршков сравнял счёт. На 57-й минуте нападающий Александр Петунин вывел хозяев вперёд. На 59-й минуте защитник челябинцев Григорий Дронов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Металлурга» Егор Коробкин.

В следующем матче команда Андрея Разина сыграет с «Шанхайскими Драконами» на выезде 3 января, а «Трактор» примет минское «Динамо» 4 января.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
