«Металлург» одержал победу над «Трактором» в овертайме

Сегодня, 29 декабря, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.
На 18-й минуте нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил первый гол. На 25-й минуте Канцеров оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 33-й минуте форвард «Трактора» Александр Рыков сократил отставание. На 34-й минуте нападающий Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота челябинской команды.
На 41-й минуте защитник Джордан Гросс вновь сократил отставание гостей. На 52-й минуте форвард «Трактора» Егор Коршков сравнял счёт. На 57-й минуте нападающий Александр Петунин вывел хозяев вперёд. На 59-й минуте защитник челябинцев Григорий Дронов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Металлурга» Егор Коробкин.
В следующем матче команда Андрея Разина сыграет с «Шанхайскими Драконами» на выезде 3 января, а «Трактор» примет минское «Динамо» 4 января.
- 29 декабря 2025
