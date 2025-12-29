«Металлург» одержал победу над «Трактором» в овертайме

Сегодня, 29 декабря, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

На 18-й минуте нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил первый гол. На 25-й минуте Канцеров оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 33-й минуте форвард «Трактора» Александр Рыков сократил отставание. На 34-й минуте нападающий Никита Коротков забросил третью шайбу в ворота челябинской команды.

На 41-й минуте защитник Джордан Гросс вновь сократил отставание гостей. На 52-й минуте форвард «Трактора» Егор Коршков сравнял счёт. На 57-й минуте нападающий Александр Петунин вывел хозяев вперёд. На 59-й минуте защитник челябинцев Григорий Дронов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Металлурга» Егор Коробкин.

В следующем матче команда Андрея Разина сыграет с «Шанхайскими Драконами» на выезде 3 января, а «Трактор» примет минское «Динамо» 4 января.