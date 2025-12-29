Черкас: не могу сказать, что «Шанхай» сейчас конкурент для СКА

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Шанхайскими Драконами». Встреча состоится завтра, 30 декабря, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай СКА Санкт-Петербург

«Хочется, чтобы СКА всё-таки победил «Шанхай» и не повторил ошибок, как в матче с «Сочи». Хорошо было бы выйти армейцам к Новому году с победой. Не могу сказать, что «Шанхай» сейчас конкурент для СКА. СКА находится выше в таблице, очковый запас позволяет им чувствовать себя уверенно в восьмёрке. Но тем не менее игра будет принципиальная, «Шанхай» шансы на плей-офф пока не потерял», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

После 38 матчей «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками. СКА находится на седьмой строчке Запада, набрав 45 очков в 38 матчах.