Игрок «Металлурга» Канцеров первым преодолел отметку в 25 заброшенных шайб в сезоне КХЛ
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (5:4 ОТ). Таким образом, он стал первым хоккеистом в сезоне-2025/2026, который преодолел отметку в 25 заброшенных шайб.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Канцеров (Минулин, Силантьев) – 17:32 (5x5) 2:0 Канцеров (Вовченко, Толчинский) – 24:37 (5x5) 2:1 Рыков (Кадейкин) – 32:38 (5x5) 3:1 Коротков (Канцеров, Коробкин) – 33:16 (5x5) 3:2 Гросс (Джиошвили, Глотов) – 40:51 (5x5) 3:3 Коршков (Коромыслов, Гросс) – 51:46 (5x5) 4:3 Петунин (Минулин, Канцеров) – 56:49 (5x5) 4:4 Дронов (Ливо, Григоренко) – 58:57 (4x4) 5:4 Коробкин (Орехов, Коротков) – 63:20 (3x3)
Под конец первого периода Канцеров открыл счёт во встрече. А в начале второй двадцатиминутки Роман забросил ещё одну шайбу, 26-ю. Кроме того, на счету форварда 18 результативных передач в этом сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
