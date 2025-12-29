Игрок «Металлурга» Канцеров первым преодолел отметку в 25 заброшенных шайб в сезоне КХЛ

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (5:4 ОТ). Таким образом, он стал первым хоккеистом в сезоне-2025/2026, который преодолел отметку в 25 заброшенных шайб.

Под конец первого периода Канцеров открыл счёт во встрече. А в начале второй двадцатиминутки Роман забросил ещё одну шайбу, 26-ю. Кроме того, на счету форварда 18 результативных передач в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

