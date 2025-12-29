Скидки
Нападающий ЦСКА Долженков оценил свой прогресс в КХЛ

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков высказался о своём прогрессе в матчах Континентальной хоккейной лиги и назвал главным событием в этом году преодоление отметки в 100 игр в КХЛ.

«В этом году прогрессировал от игры к игре. Мне кажется, я стал увереннее играть, стал больше понимать партнёров по команде. Лучше стали взаимодействовать на льду. Всё это идёт через игры, через их количество, за счёт доверия тренерского штаба. Думаю, показатель в 100 матчей в КХЛ — главное событие для меня в этом году», — приводит слова Долженкова Legalbet.

21-летний форвард дебютировал в КХЛ в составе армейцев в сезоне-2022/2023. Всего Кирилл провёл 123 игры за ЦСКА, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

