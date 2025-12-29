Скидки
Корешков — о поражении от «Металлурга»: ляпы не позволили нам довести матч до буллитов

Корешков — о поражении от «Металлурга»: ляпы не позволили нам довести матч до буллитов
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:5 ОТ) и заявил, что доволен самоотдачей хоккеистов челябинской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Канцеров (Минулин, Силантьев) – 17:32 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Толчинский) – 24:37 (5x5)     2:1 Рыков (Кадейкин) – 32:38 (5x5)     3:1 Коротков (Канцеров, Коробкин) – 33:16 (5x5)     3:2 Гросс (Джиошвили, Глотов) – 40:51 (5x5)     3:3 Коршков (Коромыслов, Гросс) – 51:46 (5x5)     4:3 Петунин (Минулин, Канцеров) – 56:49 (5x5)     4:4 Дронов (Ливо, Григоренко) – 58:57 (4x4)     5:4 Коробкин (Орехов, Коротков) – 63:20 (3x3)    

— Думаю, зрителям понравился матч. Парни очень сильно старались, хотели выиграть. По самоотверженности ни к кому нет претензий. Спасли матч в конце, сравняли счёт, но, к сожалению, эти ляпы не позволили нам увести встречу в серию буллитов.

— «Трактор» пока, как мы видим, не избавился от двух привычек. Они появились ещё до вашего прихода. Первая — давать фору сопернику в пару шайб, вторая — волевые качества и отыгрыши. Насколько вы хотите исправить ситуацию, чтобы не начинать матчи с 0:2? Есть ли у вас рычаги, чтобы это скорректировать?
— Согласен. Если концовка матча нам более или менее удаётся, мы спасаем игры, забиваем «6 на 5» и так далее, то в начале встречи всё очень глубоко пока лежит. Процесс уже пошёл. Думаю, после Нового года команда всё-таки будет другая. Начнём с чистого листа. Сегодняшний матч даёт импульс и надежду, что команда с самого начала года будет играть так же хорошо и самоотверженно, как сегодня, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».

