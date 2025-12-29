Корешков — о поражении от «Металлурга»: ляпы не позволили нам довести матч до буллитов

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:5 ОТ) и заявил, что доволен самоотдачей хоккеистов челябинской команды.

— Думаю, зрителям понравился матч. Парни очень сильно старались, хотели выиграть. По самоотверженности ни к кому нет претензий. Спасли матч в конце, сравняли счёт, но, к сожалению, эти ляпы не позволили нам увести встречу в серию буллитов.

— «Трактор» пока, как мы видим, не избавился от двух привычек. Они появились ещё до вашего прихода. Первая — давать фору сопернику в пару шайб, вторая — волевые качества и отыгрыши. Насколько вы хотите исправить ситуацию, чтобы не начинать матчи с 0:2? Есть ли у вас рычаги, чтобы это скорректировать?

— Согласен. Если концовка матча нам более или менее удаётся, мы спасаем игры, забиваем «6 на 5» и так далее, то в начале встречи всё очень глубоко пока лежит. Процесс уже пошёл. Думаю, после Нового года команда всё-таки будет другая. Начнём с чистого листа. Сегодняшний матч даёт импульс и надежду, что команда с самого начала года будет играть так же хорошо и самоотверженно, как сегодня, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».