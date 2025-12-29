Скидки
Форварда «Тампы» Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

Форварда «Тампы» Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. По итогам трёх матчей на счету 32-летнего форварда четыре гола и две результативные передачи.

Второй звездой стал финский нападающий «Сиэтл Кракен» Ээли Толванен, набравший 6 (2+4) очков в трёх встречах. Третьей звездой признали словацкого форварда «Монреаль Канадиенс» Юрая Слафковски, который принял участие в двух матчах и записал в актив 5 (3+2) очков.

В текущем сезоне Кучеров провёл 34 игры, в которых отметился 17 голами и 32 передачами при показателе полезности «+12».

Новости. Хоккей
