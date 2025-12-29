Андрей Разин провёл 600-й матч в КХЛ в качестве главного тренера

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин провёл 600-й матч в качестве тренера в Континентальной хоккейной лиге с учётом плей-офф. Юбилейной для специалиста стала игра с «Трактором» (5:4 ОТ).

Как сообщает пресс-служба лиги, Разин стал восьмым тренером в истории КХЛ, достигшим этой отметки. Ранее это также удалось Андрею Назарову (647), Алексею Кудашову (653), Зинэтуле Билялетдинову (703), Олегу Знарку (709), Игорю Никитину (725), Владимиру Крикунову (740) и Дмитрию Квартальнову (1000).

Андрей Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года, он выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024 году. Ранее специалист работал также в «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале» и «Северстали».