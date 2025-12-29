Скидки
Андрей Разин провёл 600-й матч в КХЛ в качестве главного тренера

Андрей Разин провёл 600-й матч в КХЛ в качестве главного тренера
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин провёл 600-й матч в качестве тренера в Континентальной хоккейной лиге с учётом плей-офф. Юбилейной для специалиста стала игра с «Трактором» (5:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Канцеров (Минулин, Силантьев) – 17:32 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Толчинский) – 24:37 (5x5)     2:1 Рыков (Кадейкин) – 32:38 (5x5)     3:1 Коротков (Канцеров, Коробкин) – 33:16 (5x5)     3:2 Гросс (Джиошвили, Глотов) – 40:51 (5x5)     3:3 Коршков (Коромыслов, Гросс) – 51:46 (5x5)     4:3 Петунин (Минулин, Канцеров) – 56:49 (5x5)     4:4 Дронов (Ливо, Григоренко) – 58:57 (4x4)     5:4 Коробкин (Орехов, Коротков) – 63:20 (3x3)    

Как сообщает пресс-служба лиги, Разин стал восьмым тренером в истории КХЛ, достигшим этой отметки. Ранее это также удалось Андрею Назарову (647), Алексею Кудашову (653), Зинэтуле Билялетдинову (703), Олегу Знарку (709), Игорю Никитину (725), Владимиру Крикунову (740) и Дмитрию Квартальнову (1000).

Андрей Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года, он выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024 году. Ранее специалист работал также в «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале» и «Северстали».

