Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Два очка взяли и забыли». Разин — о победе «Металлурга» над «Трактором»

«Два очка взяли и забыли». Разин — о победе «Металлурга» над «Трактором»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Трактором» (5:4 ОТ) заявил, что в этой игре магнитогорская команда допускала много ошибок.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Канцеров (Минулин, Силантьев) – 17:32 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Толчинский) – 24:37 (5x5)     2:1 Рыков (Кадейкин) – 32:38 (5x5)     3:1 Коротков (Канцеров, Коробкин) – 33:16 (5x5)     3:2 Гросс (Джиошвили, Глотов) – 40:51 (5x5)     3:3 Коршков (Коромыслов, Гросс) – 51:46 (5x5)     4:3 Петунин (Минулин, Канцеров) – 56:49 (5x5)     4:4 Дронов (Ливо, Григоренко) – 58:57 (4x4)     5:4 Коробкин (Орехов, Коротков) – 63:20 (3x3)    

– Победа есть победа, но она стоила много нервов, потому что мы допускали много ошибок, часто теряли шайбу на ровном месте. Бывают такие игры, поэтому два очка взяли и забыли. Всех с наступающим Новым годом!

– Вы как игрок проходили через такие моменты: за восемь секунд до конца в финале Евролиги, а также в полуфинале следующей Евролиги – 0:3 после 40 минут игры. Возможно, это уже исторический стиль. И в юбилейном матче такая победа ощущается слаще, чем спокойные 4:1 или 5:1.
– Слаще было, когда в Екатеринбурге – 0:3 и 7:6 за секунду до конца. Слаще был и чемпионский сезон с Омском, когда всё решилось за 0,001 секунду. Вы правы, игры бывают разные, бывают и поражения. Например, после 3:0, и в овертаймах в моей работе тоже случалось пропускать за секунду до конца. Но, честно говоря, лучше такая, пусть не самая красивая победа… Хотя в овертайме почему она некрасивая? Обычная, нормальная победа, чем играть хорошо, бросить 60 раз и всё равно проиграть. Победа всегда лучше.

– По третьему периоду мы прекрасно знаем, насколько хорошо «Трактор» играет в заключительных отрезках. «Металлург» выходит при счёте 3:1 и сразу же пропускает. Как в такой ситуации настроить команду, чтобы в третьем периоде ребята всё-таки чувствовали уверенность? Потому что все прекрасно понимают, что им можно и нужно сказать.
– Можно сказать, что это индивидуальные ошибки. Есть схема, есть задание, которое должно выполняться, но уже на первой минуте пропускаем глупейшую контратаку. Всё упирается в концентрацию. В Омске, например, игра была по-настоящему плей-оффной: ребята были сконцентрированы весь матч, во втором периоде поймали на себя очень много шайб. Здесь же сказалось преддверие Нового года, счёт 3:1, концовка второго периода и большинство «5 на 3», когда дважды не забили. Все эти компоненты наказываются. Поэтому эта победа, скажем так, не совсем свойственна нашей игре. Но победа есть победа, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Материалы по теме
Андрей Разин провёл 600-й матч в КХЛ в качестве главного тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android