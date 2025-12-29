«Два очка взяли и забыли». Разин — о победе «Металлурга» над «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Трактором» (5:4 ОТ) заявил, что в этой игре магнитогорская команда допускала много ошибок.

– Победа есть победа, но она стоила много нервов, потому что мы допускали много ошибок, часто теряли шайбу на ровном месте. Бывают такие игры, поэтому два очка взяли и забыли. Всех с наступающим Новым годом!

– Вы как игрок проходили через такие моменты: за восемь секунд до конца в финале Евролиги, а также в полуфинале следующей Евролиги – 0:3 после 40 минут игры. Возможно, это уже исторический стиль. И в юбилейном матче такая победа ощущается слаще, чем спокойные 4:1 или 5:1.

– Слаще было, когда в Екатеринбурге – 0:3 и 7:6 за секунду до конца. Слаще был и чемпионский сезон с Омском, когда всё решилось за 0,001 секунду. Вы правы, игры бывают разные, бывают и поражения. Например, после 3:0, и в овертаймах в моей работе тоже случалось пропускать за секунду до конца. Но, честно говоря, лучше такая, пусть не самая красивая победа… Хотя в овертайме почему она некрасивая? Обычная, нормальная победа, чем играть хорошо, бросить 60 раз и всё равно проиграть. Победа всегда лучше.

– По третьему периоду мы прекрасно знаем, насколько хорошо «Трактор» играет в заключительных отрезках. «Металлург» выходит при счёте 3:1 и сразу же пропускает. Как в такой ситуации настроить команду, чтобы в третьем периоде ребята всё-таки чувствовали уверенность? Потому что все прекрасно понимают, что им можно и нужно сказать.

– Можно сказать, что это индивидуальные ошибки. Есть схема, есть задание, которое должно выполняться, но уже на первой минуте пропускаем глупейшую контратаку. Всё упирается в концентрацию. В Омске, например, игра была по-настоящему плей-оффной: ребята были сконцентрированы весь матч, во втором периоде поймали на себя очень много шайб. Здесь же сказалось преддверие Нового года, счёт 3:1, концовка второго периода и большинство «5 на 3», когда дважды не забили. Все эти компоненты наказываются. Поэтому эта победа, скажем так, не совсем свойственна нашей игре. Но победа есть победа, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».