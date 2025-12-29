Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин провёл встречу с уфимским студенческим спортклубом «Арслан» и наградил спортсменов-активистов.

Фото: Телеграм-канал Андрея Зюзина

«Сегодня по итогам 2025 года спортивного студенческого клуба «Арслан» провели встречу и наградили спортсменов-активистов.

У клуба «Арслан» много достижений, в 2025 году он третий раз подряд стал лучшим студенческим спортивным клубом Республики Башкортостан и попал в топ-5 лучших студенческих спортивных клубов России по версии Российской национальной премии «Студент года — 2025». Гордимся нашими ребятами!» — написал Зюзин в своём телеграм-канале.