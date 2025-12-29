Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о 600‑м матче в КХЛ: это всё околоспортивное, лучше лишний Кубок выиграть

Разин — о 600‑м матче в КХЛ: это всё околоспортивное, лучше лишний Кубок выиграть
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Трактором» (5:4 ОТ) заявил, что не придаёт значения личным достижениям. Эта встреча стала для специалиста 600-й в КХЛ на посту главного тренера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Канцеров (Минулин, Силантьев) – 17:32 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Толчинский) – 24:37 (5x5)     2:1 Рыков (Кадейкин) – 32:38 (5x5)     3:1 Коротков (Канцеров, Коробкин) – 33:16 (5x5)     3:2 Гросс (Джиошвили, Глотов) – 40:51 (5x5)     3:3 Коршков (Коромыслов, Гросс) – 51:46 (5x5)     4:3 Петунин (Минулин, Канцеров) – 56:49 (5x5)     4:4 Дронов (Ливо, Григоренко) – 58:57 (4x4)     5:4 Коробкин (Орехов, Коротков) – 63:20 (3x3)    

– Мы хотели бы поздравить вас с 600-м матчем в КХЛ. Вы сказали, что такие игры быстро забываются, но для тренера подобные юбилейные рубежи всё равно где-то остаются в глубине души. Тем более матч получился непростым, а юбилей есть юбилей.
– Честно говоря, нет ощущения: «Ах, 600-я игра». У Квартального 1000 [матчей] – это действительно впечатляет, тем более он первый тренер, который достиг этой отметки. Но я скажу так: лучше лишний Кубок выиграть, чем [делать] акцент на таких цифрах (смеётся). Кубок – это да, а вот эти юбилейные игры всё-таки скорее околоспортивные, хоккейные моменты, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Материалы по теме
«Два очка взяли и забыли». Разин — о победе «Металлурга» над «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android