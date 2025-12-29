Разин — о 600‑м матче в КХЛ: это всё околоспортивное, лучше лишний Кубок выиграть

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Трактором» (5:4 ОТ) заявил, что не придаёт значения личным достижениям. Эта встреча стала для специалиста 600-й в КХЛ на посту главного тренера.

– Мы хотели бы поздравить вас с 600-м матчем в КХЛ. Вы сказали, что такие игры быстро забываются, но для тренера подобные юбилейные рубежи всё равно где-то остаются в глубине души. Тем более матч получился непростым, а юбилей есть юбилей.

– Честно говоря, нет ощущения: «Ах, 600-я игра». У Квартального 1000 [матчей] – это действительно впечатляет, тем более он первый тренер, который достиг этой отметки. Но я скажу так: лучше лишний Кубок выиграть, чем [делать] акцент на таких цифрах (смеётся). Кубок – это да, а вот эти юбилейные игры всё-таки скорее околоспортивные, хоккейные моменты, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».