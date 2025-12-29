«Нужно наслаждаться моментом». Игрок «Металлурга» Канцеров — о лидерстве в гонке снайперов

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал победу над «Трактором» (5:4 ОТ) и высказался о своём лидерстве в гонке снайперов. В этой встрече форвард отметился двумя голами и двумя передачами.

– Большой праздник магнитогорского хоккея, болельщиков, для руководства, ветеранов, всех ребят. Большая честь быть воспитанником этой команды. Здорово, что сыграли такой матч, с таким ажиотажем, ещё и уральское дерби. Сегодня мы оказались сильнее, два очка есть два очка, а мои голы – приятный бонус. Был ещё шанс, но на хет-трик зайти не получилось (улыбается).

– Вы лидируете в снайперском зачёте КХЛ, вам уже пророчат возможное превосходство рекорда по голам за одну регулярку, установленного Ливо в прошлом году. Это воодушевляет или давит?

– Я бы сказал, что есть с этим лидерством и давление небольшое. Спорт такая штука, что ты сегодня сильнейший, на тебя все обращают внимание, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Тут просто нужно наслаждаться моментом. А так всё благодаря партнёрам – я один тоже много не смогу ничего сделать, это командная игра, – приводит слова Канцерова Sport24.