«Нужно наслаждаться моментом». Игрок «Металлурга» Канцеров — о лидерстве в гонке снайперов

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал победу над «Трактором» (5:4 ОТ) и высказался о своём лидерстве в гонке снайперов. В этой встрече форвард отметился двумя голами и двумя передачами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Канцеров (Минулин, Силантьев) – 17:32 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Толчинский) – 24:37 (5x5)     2:1 Рыков (Кадейкин) – 32:38 (5x5)     3:1 Коротков (Канцеров, Коробкин) – 33:16 (5x5)     3:2 Гросс (Джиошвили, Глотов) – 40:51 (5x5)     3:3 Коршков (Коромыслов, Гросс) – 51:46 (5x5)     4:3 Петунин (Минулин, Канцеров) – 56:49 (5x5)     4:4 Дронов (Ливо, Григоренко) – 58:57 (4x4)     5:4 Коробкин (Орехов, Коротков) – 63:20 (3x3)    

– Большой праздник магнитогорского хоккея, болельщиков, для руководства, ветеранов, всех ребят. Большая честь быть воспитанником этой команды. Здорово, что сыграли такой матч, с таким ажиотажем, ещё и уральское дерби. Сегодня мы оказались сильнее, два очка есть два очка, а мои голы – приятный бонус. Был ещё шанс, но на хет-трик зайти не получилось (улыбается).

– Вы лидируете в снайперском зачёте КХЛ, вам уже пророчат возможное превосходство рекорда по голам за одну регулярку, установленного Ливо в прошлом году. Это воодушевляет или давит?
– Я бы сказал, что есть с этим лидерством и давление небольшое. Спорт такая штука, что ты сегодня сильнейший, на тебя все обращают внимание, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Тут просто нужно наслаждаться моментом. А так всё благодаря партнёрам – я один тоже много не смогу ничего сделать, это командная игра, – приводит слова Канцерова Sport24.

Видео
Игрок «Металлурга» Канцеров первым преодолел отметку в 25 заброшенных шайб в сезоне КХЛ
