Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» обменяет Егора Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики — Фридман

«Коламбус» обменяет Егора Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики — Фридман
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» может обменять российского форварда Егора Чинахова в «Питтсбург Пингвинз» на драфт-пики. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в социальной сети Х.

24-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 29 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-6» и 10.18 в среднем на льду.

Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он получил несколько травм, из-за чего он провёл всего 30 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач. Всего Егор записал на свой счёт 204 игры в регулярках НХЛ и 77 (37+40) очков.

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ: «Коламбус» может обменять Чинахова в «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android