«Коламбус» обменяет Егора Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики — Фридман

«Коламбус Блю Джекетс» может обменять российского форварда Егора Чинахова в «Питтсбург Пингвинз» на драфт-пики. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в социальной сети Х.

24-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 29 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-6» и 10.18 в среднем на льду.

Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он получил несколько травм, из-за чего он провёл всего 30 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач. Всего Егор записал на свой счёт 204 игры в регулярках НХЛ и 77 (37+40) очков.