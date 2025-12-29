Швеция разгромила сборную Германии на МЧМ-2026

Сегодня, 29 декабря, в Сент-Поле (США) завершился матч молодёжного чемпионат мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «Гранд Казино Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 8:1.
На второй минуте нападающий команды Швеции Антон Фронделль забил первый гол. На восьмой минуте форвард сборной Германии Элиас Пуль сравнял счёт. На 22-й минуте нападающий Вигго Бьёрк вывел шведов вперёд. На 29-й минуте форвард Джек Берглунд забросил третью шайбу в ворота немцев. На 36-й минуте Бьёрк оформил дубль и укрепил преимущество Швеции.
На 40-й минуте защитник Феликс Эрквист забил пятый гол шведской команды. На 46-й минуте Фронделль довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте форвард Лиам Даниэльссон забросил седьмую шайбу в ворота немецкой команды. На последней секунде шведский нападающий Лукас Петтерссон установил окончательный счёт — 8:1.
