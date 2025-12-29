Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Германия U20 – Швеция U20, результат матча 29 декабря 2025 года, счет 1:8, МЧМ 2026

Швеция разгромила сборную Германии на МЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в Сент-Поле (США) завершился матч молодёжного чемпионат мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «Гранд Казино Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 8:1.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
29 декабря 2025, понедельник. 21:00 МСК
Германия U20
Окончен
1 : 8
Швеция U20
0:1 Фронделль (Фрей, Эклунд) – 01:45 (5x4)     1:1 Пуль (Шефер) – 07:04 (5x5)     1:2 Бьёрк (Бумедьенн, Эрквист) – 21:03 (5x5)     1:3 Берглунд (Салин, Карелль) – 28:11 (5x5)     1:4 Бьёрк (Салин, Даниэльссон) – 35:26 (5x4)     1:5 Эрквист (Бумедьенн) – 39:29 (5x5)     1:6 Фронделль (Фрей) – 45:34 (5x4)     1:7 Даниэльссон (Петтерссон, Генборг) – 57:25 (5x4)     1:8 Петтерссон (Берглунд, Генборг) – 59:59 (5x5)    

На второй минуте нападающий команды Швеции Антон Фронделль забил первый гол. На восьмой минуте форвард сборной Германии Элиас Пуль сравнял счёт. На 22-й минуте нападающий Вигго Бьёрк вывел шведов вперёд. На 29-й минуте форвард Джек Берглунд забросил третью шайбу в ворота немцев. На 36-й минуте Бьёрк оформил дубль и укрепил преимущество Швеции.

На 40-й минуте защитник Феликс Эрквист забил пятый гол шведской команды. На 46-й минуте Фронделль довёл счёт до разгромного. На 58-й минуте форвард Лиам Даниэльссон забросил седьмую шайбу в ворота немецкой команды. На последней секунде шведский нападающий Лукас Петтерссон установил окончательный счёт — 8:1.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
Материалы по теме
Сын за отца. 6 известных детей на хоккейном МЧМ
Сын за отца. 6 известных детей на хоккейном МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android