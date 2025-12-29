Скидки
Нападающий «Металлурга» Коробкин прокомментировал победу над «Трактором»

Комментарии

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подвёл итоги матча с «Трактором» (5:4 ОТ) и оценил игру своего одноклубника Романа Канцерова, который оформил в этой встрече дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Канцеров (Минулин, Силантьев) – 17:32 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Толчинский) – 24:37 (5x5)     2:1 Рыков (Кадейкин) – 32:38 (5x5)     3:1 Коротков (Канцеров, Коробкин) – 33:16 (5x5)     3:2 Гросс (Джиошвили, Глотов) – 40:51 (5x5)     3:3 Коршков (Коромыслов, Гросс) – 51:46 (5x5)     4:3 Петунин (Минулин, Канцеров) – 56:49 (5x5)     4:4 Дронов (Ливо, Григоренко) – 58:57 (4x4)     5:4 Коробкин (Орехов, Коротков) – 63:20 (3x3)    

— Хорошая, интересная игра для болельщиков, но мы должны лучше проводить концовки встреч и более солидно играть в обороне. У нас получился плохой третий период — упустили преимущество в две шайбы. Нельзя такого в дальнейшем допускать.

— В третьем периоде оборона «Трактора» заблокировала восемь бросков. В связи с этим у хозяев были проблемы в завершающей стадии атаки?
— Да как будто бы нет. Просто нам нужно мимо защитников бросать и искать более выгодные позиции. В целом первый период получился для нас хорошим, мы его выиграли 1:0.

— Что поменяли после первого периода?
— Конечно, тренер после первого зашёл, дал указания, на чём нужно сконцентрироваться. Мы исправили ошибки, но не буду раскрывать какие.

Роман Канцеров сделал дубль, преодолев отметку в 25 шайб в регулярном чемпионате КХЛ. Что можете сказать о его игре?
— Ромка Канцеров — красавчик. В этом сезоне прёт, здорово играет. Молодчик! Он ведёт команду вперёд. На него надо только равняться и помогать ему развивать результативность. Чтобы она сохранялась дальше, включая матчи плей-офф.

— «Трактор» поменял игру в третьем периоде? Как получилось, что «Металлург» трижды пропустил?
— Сами себе «напривозили», сами допустили ошибки, где-то тактические — неправильно заблокировали. Не могу сказать, что «Трактор» что-то изменил, — приводит слова Коробкина пресс-служба клуба.

