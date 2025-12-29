Нападающий «Металлурга» Коробкин прокомментировал победу над «Трактором»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подвёл итоги матча с «Трактором» (5:4 ОТ) и оценил игру своего одноклубника Романа Канцерова, который оформил в этой встрече дубль.

— Хорошая, интересная игра для болельщиков, но мы должны лучше проводить концовки встреч и более солидно играть в обороне. У нас получился плохой третий период — упустили преимущество в две шайбы. Нельзя такого в дальнейшем допускать.

— В третьем периоде оборона «Трактора» заблокировала восемь бросков. В связи с этим у хозяев были проблемы в завершающей стадии атаки?

— Да как будто бы нет. Просто нам нужно мимо защитников бросать и искать более выгодные позиции. В целом первый период получился для нас хорошим, мы его выиграли 1:0.

— Что поменяли после первого периода?

— Конечно, тренер после первого зашёл, дал указания, на чём нужно сконцентрироваться. Мы исправили ошибки, но не буду раскрывать какие.

— Роман Канцеров сделал дубль, преодолев отметку в 25 шайб в регулярном чемпионате КХЛ. Что можете сказать о его игре?

— Ромка Канцеров — красавчик. В этом сезоне прёт, здорово играет. Молодчик! Он ведёт команду вперёд. На него надо только равняться и помогать ему развивать результативность. Чтобы она сохранялась дальше, включая матчи плей-офф.

— «Трактор» поменял игру в третьем периоде? Как получилось, что «Металлург» трижды пропустил?

— Сами себе «напривозили», сами допустили ошибки, где-то тактические — неправильно заблокировали. Не могу сказать, что «Трактор» что-то изменил, — приводит слова Коробкина пресс-служба клуба.