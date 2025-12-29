Сегодня, 29 декабря, состоялся один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 29 декабря 2025 года:

«Металлург»– «Трактор» — 5:4 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 55 очками после 38 матчей возглавляет минское «Динамо». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 62 очков после 39 игр.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.