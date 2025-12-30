Егор Чинахов обменян из «Коламбуса» в «Питтсбург»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов в результате обмена стал игроком «Питтсбург Пингвинз». За 24-летнего россиянина клуб из Огайо получил права на форварда Дэнтона Хайнена, выбор во втором раунде драфта 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбурга» на официальном сайте.

24-летний Чинахов отыграл в составе «Коламбуса» пять лет, где в 204 играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил 37 голов, отдал 40 результативных передач. В этом сезоне он набрал 6 (3+3) очков в 29 играх. До этого Чинахов успел отыграть один сезон за омский «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Коламбус» выбрал Чинахова в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером.