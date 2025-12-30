Финляндия проиграла Чехии в овертайме на молодёжном ЧМ-2026

В ночь с 29 на 30 декабря на стадионе «3М Арена Мариуччи» в американском Миннеаполисе завершился матч сборной Финляндии и национальной команды Чехии. Встреча завершилась победой чешской сборной в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Матей Кубиэса на второй минуте и защитник Адам Иржичек на 64-й минуте.

В составе финской национальной команды единственный гол забил нападающий Эмиль Хемминг за 20 секунд до конца основного времени.

Следующий матч сборная Финляндии проведёт с Канадой первого января в 04:30 по московскому времени. Чешская же национальная команда встретится со сборной Латвии 31 декабря в 23:30 мск.