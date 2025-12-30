Финляндия проиграла Чехии в овертайме на молодёжном ЧМ-2026
В ночь с 29 на 30 декабря на стадионе «3М Арена Мариуччи» в американском Миннеаполисе завершился матч сборной Финляндии и национальной команды Чехии. Встреча завершилась победой чешской сборной в овертайме со счётом 2:1.
U20 ЧМ-2026 . Группа B
29 декабря 2025, понедельник. 23:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
1 : 2
ОТ
Чехия U20
0:1 Кубиэса (Галвас, Чихар) – 01:52 (5x4) 1:1 Хемминг – 59:40 (6x5) 1:2 Иржичек (Сикора) – 63:39 (3x3)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Матей Кубиэса на второй минуте и защитник Адам Иржичек на 64-й минуте.
В составе финской национальной команды единственный гол забил нападающий Эмиль Хемминг за 20 секунд до конца основного времени.
Следующий матч сборная Финляндии проведёт с Канадой первого января в 04:30 по московскому времени. Чешская же национальная команда встретится со сборной Латвии 31 декабря в 23:30 мск.
