Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин проводит 1530-й матч в НХЛ

Александр Овечкин проводит 1530-й матч в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от 19-го места в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
2 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Фехервари, Строум) – 03:53     1:1 Лунделль (Питри) – 04:35     2:1 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 12:45 (pp)     2:2 Уилсон (Строум, Чикран) – 19:17 (pp)    

Для 40-летнего форварда этот матч стал 1530-м в карьере в регулярках НХЛ. По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра является Шейн Доун (1540), занимающий 18-ю строчку.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1534 матча). Он же идёт 19-м в данном рейтинге и также пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android