Александр Овечкин проводит 1530-й матч в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от 19-го места в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 1:1.
Для 40-летнего форварда этот матч стал 1530-м в карьере в регулярках НХЛ. По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра является Шейн Доун (1540), занимающий 18-ю строчку.
Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1534 матча). Он же идёт 19-м в данном рейтинге и также пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.
Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.
