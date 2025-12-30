Сборная США обыграла Словакию в матче МЧМ с 11 голами, но не смогла возглавить группу А

В ночь с 29 на 30 декабря на стадионе «Гранд Казино Арена» в американском Сент-Поле завершился матч сборной Словакии и национальной команды США. Встреча завершилась победой американской сборной со счётом 6:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Эй Джей Спелласи, Брендан Макморроу, Райкер Ли, Джеймс Хэгенс, оформивший в этой встрече дубль, и Уилл Зеллерс. За сборную Словакии забитыми голами отличились форварды Тобиас Питка, Томаш Хренко (дубль) и Михал Сврчек, защитник Адам Белушко.

Сборная Словакии встретится с национальной командой Швейцарии 31 декабря в 21:00 мск. Национальная команда США сыграет со Швецией первого января в два часа ночи.