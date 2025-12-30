Сборная США обыграла Словакию в матче МЧМ с 11 голами, но не смогла возглавить группу А
В ночь с 29 на 30 декабря на стадионе «Гранд Казино Арена» в американском Сент-Поле завершился матч сборной Словакии и национальной команды США. Встреча завершилась победой американской сборной со счётом 6:5.
U20 ЧМ-2026 . Группа A
30 декабря 2025, вторник. 02:00 МСК
Словакия U20
Окончен
5 : 6
США U20
1:0 Питка (Томик, Фабуш) – 08:53 (5x5) 2:0 Хренко (Радивоевич) – 11:15 (5x4) 2:1 Спелласи (Макморроу) – 21:50 (4x5) 3:1 Белушко (Страка) – 26:46 (4x5) 3:2 Макморроу (Беднарик, Спелласи) – 28:33 (5x5) 3:3 Ли (Муни, Зеллерс) – 31:00 (5x4) 4:3 Сврчек (Страка, Хренко) – 34:44 (5x4) 4:4 Хэгенс (Стига, Рид) – 39:15 (5x5) 4:5 Хэгенс (Рид, Цимер) – 40:18 (5x5) 4:6 Зеллерс (Цимер, Муни) – 44:34 (5x4) 5:6 Хренко (Радивоевич, Немец) – 58:06 (6x5)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Эй Джей Спелласи, Брендан Макморроу, Райкер Ли, Джеймс Хэгенс, оформивший в этой встрече дубль, и Уилл Зеллерс. За сборную Словакии забитыми голами отличились форварды Тобиас Питка, Томаш Хренко (дубль) и Михал Сврчек, защитник Адам Белушко.
Сборная Словакии встретится с национальной командой Швейцарии 31 декабря в 21:00 мск. Национальная команда США сыграет со Швецией первого января в два часа ночи.
