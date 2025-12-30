Скидки
Хоккей

В «Каролине» заявили, что вратарь Пётр Кочетков выбыл до конца сезона из-за травмы

В «Каролине» заявили, что вратарь Пётр Кочетков выбыл до конца сезона из-за травмы
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал ситуацию с голкипером Петром Кочетковым. Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью‑Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты, российский вратарь был внесён в список травмированных.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гавриков (Панарин, Трочек) – 01:39 (pp)     1:1 Ахо (Никишин, Элерс) – 15:57 (pp)     1:2 Бродзински (Кэррик, Робертсон) – 33:00     2:2 Мартинук (Чатфилд, Миллер) – 49:11     3:2 Блейк (Ахо, Элерс) – 64:47 (pp)    

«Он принял решение об операции, поэтому, вероятно, выбыл до конца сезона. В течение года он не чувствовал себя хорошо — эта проблема преследовала его весь сезон. При том он демонстрировал хороший хоккей, и в этом и заключается сложность. Он справлялся, но не готов продолжать в таком состоянии, поэтому мы поможем ему с восстановлением и будем продвигаться дальше», — приводит слова Бриндамора пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне россиянин провёл пять встреч, одержав четыре победы при 92,6% отражённых бросков. Кочетков идёт на четвёртом месте в истории франшизы «Каролина» по матчам «на ноль».

