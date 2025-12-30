В «Каролине» заявили, что вратарь Пётр Кочетков выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал ситуацию с голкипером Петром Кочетковым. Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью‑Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты, российский вратарь был внесён в список травмированных.
«Он принял решение об операции, поэтому, вероятно, выбыл до конца сезона. В течение года он не чувствовал себя хорошо — эта проблема преследовала его весь сезон. При том он демонстрировал хороший хоккей, и в этом и заключается сложность. Он справлялся, но не готов продолжать в таком состоянии, поэтому мы поможем ему с восстановлением и будем продвигаться дальше», — приводит слова Бриндамора пресс-служба НХЛ.
В текущем сезоне россиянин провёл пять встреч, одержав четыре победы при 92,6% отражённых бросков. Кочетков идёт на четвёртом месте в истории франшизы «Каролина» по матчам «на ноль».
